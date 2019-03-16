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هدفا فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو (الدوري الإسباني)
السبت، 16 مارس 2019 - 19:19
هدف مروان محسن الثاني في مرمى الساورة
مروان محسن والهدف الأول لـ الأهلي في مرمى الساورة
أهداف فوز الترجي التونسي على بلاتينيوم (دوري أبطال إفريقيا)
هدفا فوز مازيمبي على شباب قسنطينة (دوري أبطال إفريقيا)
ريال مدريد
سيلتا فيجو
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