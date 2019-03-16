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هدف فوز الإفريقي أمام الإسماعيلي (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 16 مارس 2019 - 16:59
أهداف فوز الترجي التونسي على بلاتينيوم (دوري أبطال إفريقيا)
أهداف رائعة.. كافاني يسجل في شباك مارسيليا
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