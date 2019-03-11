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ملخص فوز ريال مدريد على بلد الوليد 4-1
الإثنين، 11 مارس 2019 - 09:34
ملخص تعادل فيورنتينا ضد لاتسيو (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز ريال مدريد على بلد الوليد 4-1 (الدوري الإسباني)
أهداف فوز نهضة بركان على أوثو تويو 0/3 (الكونفدرالية الإفريقية)
أهداف فوز الزمالك على جور ماهيا 0/4 (الكونفدرالية الإفريقية)
ريال مدريد
الدوري الإسباني
بلد الوليد
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