ملخص تعادل نابولي أمام ساسولو (الدوري الإيطالي)

الأحد، 10 مارس 2019 - 22:15

في إيطاليا

نرشح لكم

أخر الأخبار

عامر حسين عن تأجيل لقاء الزمالك: اتحاد الكرة لا يتأخر عن أي فريق يُمثل مصر 9 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 11-3-2019 والقنوات الناقلة – 3 لقاءات في الدوري.. وأبطال آسيا 17 دقيقة | الدوري المصري
عبد الغني: استبعاد استاد بورسعيد من كأس الأمم مرتبط بأرواح الجماهير.. ومصير لقاء الزمالك والمقاولون بيد الأمن 25 دقيقة | الدوري المصري
أحداد: حركات غير أخلاقية سبب وقوفي على الكرة أمام جور ماهيا 29 دقيقة | إفريقيا
مدرب الساورة: لم نتوقع الصدارة.. وكل شيء ممكن في مباراتنا ضد الأهلي 31 دقيقة | إفريقيا
في الجول يكشف إشادة وعتابين من جهاز الزمالك لأحداد بعد لقاء جور ماهيا 36 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 2 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك