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العارضة تمنع لوكاكو من هدف أول ليونايتد في أرسنال
الأحد، 10 مارس 2019 - 18:51
هدف أرسنال الأول في مانشستر يونايتد عن طريق جاكا
ملخص فوز إنتر ميلان على سبال 0/2 (الدوري الإيطالي)
هدفا تعادل تشيلسي مع ولفرهامبتون 1/1 (الدوري الإنجليزي)
أرسنال
مانشستر يونايتد
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