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تمريرة حاسمة وانفراد لم يندم عليه في ملخص لمسات صلاح أمام بيرنلي
الأحد، 10 مارس 2019 - 16:15
أهداف فوز ليفربول على بيرنلي 4-2 (الدوري الإنجليزي)
صلاح يهدر وفيرمينو يسجل هدف ليفربول الثالث أمام بيرنلي
هدف ليفربول الثاني أمام بيرنلي بواسطة ماني
هدف ليفربول الأول أمام بيرنلي من صناعة صلاح
ليفربول
صلاح
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
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