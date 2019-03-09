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ملخص تعادل الحزم وأحد 2-2 (الدوري السعودي)
السبت، 09 مارس 2019 - 22:43
ملخص فوز الباطن على الفتح 2-0 (الدوري السعودي)
أهداف فوز برشلونة على رايو 3-1 (الدوري الإسباني)
أهداف فوز مانشستر سيتي على واتفورد 3-1 (الدوري الإنجليزي)
هدفا فوز أسيك أمام الوداد (دوري أبطال إفريقيا)
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