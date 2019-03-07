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فيتور بايا يكشف عن الحارس الأفضل في العالم حاليا وأفضل اللاعبين البرتغاليين في الليجا
الخميس، 07 مارس 2019 - 11:54
أهداف فوز بورتو على روما 3-1 (دوري أبطال أوروبا)
شيكابالا: الدوري لـ الزمالك.. وأتمنى العودة له
أهداف ريمونتادا مانشستر يونايتد على سان جيرمان 3-1 (دوري أبطال أوروبا)
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