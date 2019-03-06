أهداف رائعة.. باستوري يهز شباك تشيلسي

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 18:05

باستوري سان جيرمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

3 أرقام لا تدعم مانشستر يونايتد قبل مواجهة سان جيرمان 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدحت شلبي معلقا على مباراة القمة.. وموعد عودة "مساء الأنوار" 13 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: تدريب ريال مدريد؟ لم يحدث أي تواصل 40 دقيقة | أوروبا
كاميرا في الجول – جماهير ريال مدريد تختار من ينضم إلى الفريق.. صلاح ضمن الاختيارات 50 دقيقة | أوروبا
خوفا من الإصابات.. ساري قد يلجأ إلى المداورة في الدوري الأوروبي ساعة | أوروبا
إلغاء مران الأهلي في الكونغو بسبب الإرهاق ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 ماني يكشف ضحك زملائه على ذهوله من قرار كلوب

قد ينال إعجابك