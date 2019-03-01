السومة يُسجل هدفا مبهرا ولا أروع ولا أجمل في مرمى اتحاد جدة

الجمعة، 01 مارس 2019 - 21:20

أهلي جدة اتحاد جدة السومة في السعودية

نرشح لكم

أخر الأخبار

حكام مباريات المصريين في إفريقيا.. أول مرة لـ الزمالك وفأل حسن لـ الأهلي والإسماعيلي دقيقة | إفريقيا
طارق خيري لـ في الجول: أقدر غضب الجماهير.. والأهلي أقل فرق خسارة في الدوري 3 دقيقة | رياضات أخرى
دافيدي أستوري.. الآن تنتهي مسيرتي وأحلامي 10 دقيقة | أوروبا
آل الشيخ رئيسا فخريا لنادي الوحدة السعودي 14 دقيقة | السعودية
كفة الأهلي ترجح بقوة أمام بتروجت.. وكذلك محمد عودة 25 دقيقة | الدوري المصري
في بيان رسمي.. الرجاء المغربي يهدد بالانسحاب من الكونفدرالية بسبب الظلم التحكيمي 25 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح 2 في الجول يكشف.. ما يدرسه الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز 3 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 4 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار

قد ينال إعجابك