صلاح يهدر من زاوية صعبة ضد واتفورد

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 23:11

واتفورد ليفربول محمد صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

وزير الرياضة: لا ندير الدوري وكأس مصر.. نتدخل عندما تخرج الأمور عن نطاقها 38 ثاتيه | الدوري المصري
سولاري: فينيسيوس قام بكل شيء عدا التسجيل.. نشعر بالحزن ولكن 7 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: دافعنا بطريقة مذهلة.. ونرغب في القتال من أجل البطولات 7 دقيقة | أوروبا
كلوب بعد اكتساح واتفورد: نريد اللعب بتلك الطريقة كل مرة.. وصلاح كان استثنائيا 9 دقيقة | أوروبا
سواريز: لقد كانت مباراة رائعة.. دائما ما نود تقديم مثلها 15 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – يونايتد يكتب ما يحدث لأول مرة في التاريخ بثلاث طلقات في جسد كريستال بالاس 33 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك