محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
كأس مصر
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري مع SICO
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
القيعي يكشف تفاصيل خطاب الأهلي إلى اتحاد الكرة بشأن مواجهة بيراميدز
الإثنين، 25 فبراير 2019 - 23:37
ملخص أسبوع من الدوري.. رائعة السعيد وتألق السولية
إيجابية عبد الله السعيد ورقمان سلبيان لـ جابر في أبرز إحصائيات بيراميدز والمقاولون
ناصر ماهر ترجم محاولاته في أبرز إحصائيات الأهلي ضد الجونة
هدفا تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو 1/1 (كأس الكونفدرالية)
الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
شوبير: قد تسمعون أخبارا سعيدة بخصوص مواجهتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمقاصة
32 دقيقة |
مصر
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-2-2019 والقنوات الناقلة.. دوري مصري وإنجليزي وقمة مرتقبة
2 ساعة |
الدوري المصري
باتيستوتا: رفضت الذهاب إلى ريال مدريد خشية أن أسجل 200 هدفا وأصاب بالملل
2 ساعة |
أوروبا
مؤمن يكشف كواليس الرحيل: التشخيص الخاطئ لإصابتي هو السبب.. وسأعود لـ الأهلي
2 ساعة |
الدوري المصري
كريستيان أم جاريث؟ الإجابة لن تتحدد في ملعب جولف
3 ساعة |
أوروبا
بالفيديو – زيدان يحكي قصة أغلى هدف في مسيرته: لم أسجله
3 ساعة |
منتخب مصر
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
شوبير: قد تسمعون أخبارا سعيدة بخصوص مواجهتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمقاصة
القيعي يعرض خطابا من الأهلي لـ اتحاد الكرة.. "نرفض استبدال لقاء الدوري بالكأس ضد بيراميدز"
كريستيان أم جاريث؟ الإجابة لن تتحدد في ملعب جولف
مؤمن يكشف كواليس الرحيل: التشخيص الخاطئ لإصابتي هو السبب.. وسأعود لـ الأهلي
صلاح يتحدث عن حلم الطفولة الذي حققه ورسالة للاعبين الشباب
الأكثر مشاهدة
1
من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد
2
آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا
3
رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة
4
كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا