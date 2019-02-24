هدفا تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو 1/1 (كأس الكونفدرالية)

الأحد، 24 فبراير 2019 - 23:02

في إفريقيا الزمالك بترو أتلتيكو

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