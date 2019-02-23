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أهداف فوز بيرنلي على توتنام 2-1 (الدوري الإنجليزي)
السبت، 23 فبراير 2019 - 16:24
توتنام
في إنجلترا
بيرنلي
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