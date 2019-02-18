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انتقاد تاكيس جونياس للتحكيم في مباراة مصر للمقاصة
الإثنين، 18 فبراير 2019 - 22:14
حديث ميدو جابر عقب أول أهدافه بعد الانضمام للمقاصة
هدف مانشستر يونايتد الأول في تشيلسي
دفاع شديد من عبد المنصف عن طريقة لعب وادي دجلة
أجمل 5 أهداف لليون أمام الفرق الإسبانية قبل لقاء برشلونة
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