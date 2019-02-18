فرجاني ساسي الدفاعي ورقم مميز لأيمن حفني في إحصائيات مباراة الزمالك وإنبي

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 00:15

الزمالك إنبي في الدوري فرجاني ساسي

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