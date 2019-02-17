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ملخص فوز ولفرهامبتون على بريستول سيتي 1-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
الأحد، 17 فبراير 2019 - 20:40
ملخص فوز كريستال بالاس على دونكاستر روفرز 2-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
هدف تريزيجيه الرائع في مرمى جالاتا سراي
فرصة كورتوا الضائعة لـ ريال مدريد أمام جيرونا
أهداف فوز جيرونا على ريال مدريد 2-1 (الدوري الإسباني)
كأس الاتحاد الإنجليزي
بريستول سيتي
ولفرهامبتون واندررز
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