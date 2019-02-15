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محمد طلعت يتحدث عن "لعنة يناير" في المقاولون العرب
الجمعة، 15 فبراير 2019 - 23:29
أهداف فوز بايرن على أوجسبورج 3-2 (الدوري الألماني)
أهداف فوز يوفنتوس على فروزينوني 3-0 (الدوري الإيطالي)
مدرب الجيش ينتقد التحكيم ويتحسر في يأس على الفرص المهدرة
دونجا يواصل الانفجار في أبرز إحصائيات فوز بيراميدز على سموحة
المقاولون العرب
الدوري المصري
طلائع الجيش
محمد طلعت
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