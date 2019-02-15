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مدرب الجيش ينتقد التحكيم ويتحسر في يأس على الفرص المهدرة
الجمعة، 15 فبراير 2019 - 22:21
دونجا يواصل الانفجار في أبرز إحصائيات فوز بيراميدز على سموحة
ملخص فوز نابولي على زيوريخ 3-1 (الدوري الأوروبي)
أهداف فوز تشيلسي على مالمو 2-1 (الدوري الأوروبي)
أهداف تعادل رين مع ريال بيتيس 3/3 (الدوري الأوروبي)
لوك إيميل
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