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هدف فوز إشبيلية على لاتسيو 0/1 (الدوري الأوروبي)
الخميس، 14 فبراير 2019 - 22:03
ملخص فوز إنتر على رابيد فيينا 1-0 (الدوري الأوروبي)
هدف فوز باتي على أرسنال في الدوري الأوروبي
هدف كوكا في مرمى دينامو كييف (الدوري الأوروبي)
الدوري الأوروبي
إشبيلية
لاتسيو
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