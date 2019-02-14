زي النهاردة - الزمالك بطل سوبر إفريقيا بالفوز على المقاولون عام 97

الخميس، 14 فبراير 2019 - 08:27

الزمالك المقاولون العرب السوبر الإفريقي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر الدوري - الداخلية يتحدى الجونة 27 ثاتيه | الدوري المصري
لوفرين لصلاح: جعلتني عصبيا 13 دقيقة | المحترفون
رسميا - نابولي يعلن عن توصله لاتفاق لانضمام هامشيك إلى داليان الصيني 17 دقيقة | أوروبا
إسماعيل يوسف: جماهير الزمالك لها الحق في الغضب.. ولكن 54 دقيقة | مصر
في ذكراه الـ14.. حكاية الحارس "الثابت" ومدير الكرة "البطل" ساعة | في الجول كلاسيك
في ذكراه الرابعة عشرة.. ثابت البطل يعلنها صراحة "حب التوأم للأهلي وهم كبير" ساعة | في الجول كلاسيك

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 2 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 3 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 4 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي

قد ينال إعجابك