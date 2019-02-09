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أهداف فوز كارديف سيتي على ساوثامبتون 1/2 (الدوري الإنجليزي)
السبت، 09 فبراير 2019 - 19:19
أهداف فوز ليفربول على بورنموث 0/3 (الدوري الإنجليزي)
هدف صلاح الرائع في بورنموث
أهداف تعادل دورتموند وهوفنهايم 3-3 (الدوري الألماني)
ساوثامبتون
في إنجلترا
كارديف سيتي
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