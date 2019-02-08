أول رد من الأهلي عن عمل الحكم الخامس في أكاديميته

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 23:16

في الدوري الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

سجل جيد للزمالك مع محمد عادل حكم مباراته أمام النجوم 4 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم السبت 9-2-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقمم نارية منتظرة 4 ساعة | الدوري المصري
من أجل تفادي الـ3 نقاط والثأر من هزيمة تاريخية.. الزمالك ضد النجوم 4 ساعة | الدوري المصري
مواجهة عمرها 24 عاما.. الزمالك يتحدى الحضري للمرة 36 4 ساعة | الدوري المصري
مدير أكاديمية "الأهلاوية ستارز": الأهلي ليس له أي علاقة بنا 4 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - روما ينتفض بفوز سهل على كييفو المتواضع 5 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 المشرف العام على فريق الداخلية يتحدث لـ في الجول عن لقطة "الضابط" أمام بيراميدز

قد ينال إعجابك