آل الشيخ: الزمالك وبيراميدز فقط سيتنافسان على الدوري إذا انتظم الجدول

الخميس، 07 فبراير 2019 - 23:33

في الدوري الزمالك بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل الأهلي - رمضان وحمدي فتحي أساسيان.. والشحات احتياطي أمام الحرس 10 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كلوب عن: توضيح مواقف المصابين وموعد عودة تشامبرلين.. ومقارنة مع سيتي 28 دقيقة | أوروبا
مؤتمر جوارديولا: يجب لعب مواجهة تشيلسي كنهائي.. ومتفاجئ من سفر ميندي لهونج كونج 46 دقيقة | أوروبا
كلوب: لم يخبرني أحد عن موقف صلاح من الانضمام لمنتخب مصر في مارس 55 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: التعادل مع المقاصة مقبول وليس مرضيا ساعة | الدوري المصري
لأول مرة منذ فيرجسون.. سولشاير يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا"

قد ينال إعجابك