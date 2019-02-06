تصريحات نارية لـ عصام عبد الفتاح عن مواجهة الأهلي وإنبي

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 00:45

في الدوري الأهلي إنبي

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