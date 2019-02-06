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تصريحات نارية لـ عصام عبد الفتاح عن مواجهة الأهلي وإنبي
الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 00:45
تصريحات قوية من نائب رئيس إنبي بعد الخسارة أمام الأهلي
عفيفي يرد: هل يحدث تضارب بعد تعيين وكيل معلول وأجايي في بيراميدز
تألق هجومي لدفاع الأهلي في أبرز إحصائيات مواجهة إنبي
في الدوري
الأهلي
إنبي
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