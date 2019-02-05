رونالدو.. محطم الأرقام القياسية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 12:37

كريستيانو رونالدو

نرشح لكم

أخر الأخبار

أهلي جدة يعلن اقتراب فوساتي من خلافة جويدي 47 دقيقة | السعودية
وجيه عبد الحكيم: ثقة المدرب سبب عودتي للتشكيل الأساسي مع الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
في الكلاسيكو – ميسي حاضر في قائمة برشلونة وغياب ديمبيلي ساعة | أوروبا
"طموحي منتخب مصر".. لاعب الإنتاج يعلن عبر في الجول انتقاله لـ الفيصلي الأردني ساعة | المحترفون
أرقام في الجول - جيرالدو في أول مباراة كاملة مع الأهلي.. تفوق في أشياء كثيرة ساعة | الدوري المصري
آل الشيخ: نريد إجابة على ما حدث في مباراة الداخلية.. وتفاصيل مالية حول لاعبي ومدرب بيراميدز ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 2 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 3 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟" 4 بيراميدز يرد في 4 نقاط على بيان الأهلي: طلبنا تغيير المنافس وليس موعد المواجهات

قد ينال إعجابك