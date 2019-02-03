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أهداف فوز جور ماهيا على الزمالك 2/4 (الكونفدرالية الإفريقية)
الأحد، 03 فبراير 2019 - 17:02
أهداف لاتنسى.. ديكو في نهائي دوري أبطال أوروبا 2004
عام على انضمام أوباميانج إلى أرسنال
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الزمالك
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خسارة الزمالك أمام جور ماهيا تضعه على أعتاب كسر رقم سيء.. لكن هناك سبب للتفاؤل
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