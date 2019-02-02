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أهداف سحق الأهلي لـ سيمبا 5-0 (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 02 فبراير 2019 - 22:57
برشلونة 2-2 فالنسيا ( الدوري الإسباني )
هدف كوكا لأوليمبياكوس في مرمى بانيونيوس
أهداف فوز نابولي على سامبدوريا 3-0 (الدوري الإيطالي)
أهداف تعادل فيتا كلوب مع شبيبة الساورة 2/2 (دوري أبطال إفريقيا)
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