محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
كأس آسيا
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري مع SICO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
هدفا تعادل ساوثامبتون وبيرنلي
السبت، 02 فبراير 2019 - 19:08
ساوثامبتون
بيرنلي
في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الحفيظ يرد بسخرية على سؤال "دوري الأبطال أقوى أم الكونفدرالية؟"
41 ثاتيه |
إفريقيا
الأهلي: تحقيق نتيجة تاريخية ضد سيمبا؟ يوجد ما هو أهم
13 دقيقة |
إفريقيا
مؤتمر لاسارتي: سيمبا تأثر بهدفنا الأول المبكر.. والمباراة سمحت لنا بادخار المجهود ومنح الفرص
16 دقيقة |
إفريقيا
مدرب سيمبا: ارتكبنا أخطاء غبية.. الشوط الثاني انتهى 0-0 بعد حديثي مع اللاعبين
25 دقيقة |
إفريقيا
بالفيديو - بارما يحبط يوفنتوس بتعادل مثير في الثواني الأخيرة
29 دقيقة |
أوروبا
الترجي يعود من جنوب إفريقيا بتعادل سلبي مع أورلاندو
55 دقيقة |
إفريقيا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
بالفيديو - الأهلي "الأسد الملك".. زئيره أحرق سيمبا وزعزع الغابة السمراء
مؤتمر لاسارتي: سيمبا تأثر بهدفنا الأول المبكر.. والمباراة سمحت لنا بادخار المجهود ومنح الفرص
سباعيات وسداسيات وخماسيات.. السجل الكامل لانتصارات الأهلي الكبرى في إفريقيا
مدرب سيمبا: ارتكبنا أخطاء غبية.. الشوط الثاني انتهى 0-0 بعد حديثي مع اللاعبين
محمد عودة لـ في الجول: مسؤولو بتروجت وعدوني بشأن مختلف حال البقاء.. وأقول لهم "سنلعب على مركز"
الأكثر مشاهدة
1
أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟
2
ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته
3
تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك
4
آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟"
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا