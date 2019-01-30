محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
كأس آسيا
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري المصري برعاية SICO
Menu
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
عصام عبد الفتاح: تطبيق حكم الفيديو قد يكون الموسم المقبل
الأربعاء، 30 يناير 2019 - 11:33
في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
حكم لقاء مصر والنيجر يدير مباراة الأهلي وسيمبا
2 دقيقة |
إفريقيا
رسميا - مهاجم بايرن إلى الدوري الصيني
6 دقيقة |
أوروبا
رسميا - ضربة موجعة لباريس سان جيرمان.. نيمار يغيب لمدة 10 أسابيع
15 دقيقة |
أوروبا
تريزيجيه يغيب عن مران قاسم باشا ويصرح: أريد الانتقال لجالاتا سراي
29 دقيقة |
المحترفون
جوارديولا يفشل في معادلة سجل مورينيو بالدوري الإنجليزي
51 دقيقة |
تقرير في الجول
الأهلي يقرر فتح منفذ بيع في استاد الاسكندرية للحصول على تذاكر مواجهة سيمبا
ساعة |
إفريقيا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
حكم لقاء مصر والنيجر يدير مباراة الأهلي وسيمبا
عصام عبد الفتاح: تطبيق حكم الفيديو يتوقف على تنفيذ الشركة الراعية لوعدها.. وقد نبدأ الموسم المقبل
تريزيجيه يغيب عن مران قاسم باشا ويصرح: أريد الانتقال لجالاتا سراي
صلاح يواجه ليستر وعينه على رقم قياسي جديد
مصر والسودان والعراق والجزائر.. تعرف على أصول لاعبي قطر
الأكثر مشاهدة
1
أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟
2
ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته
3
تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد
4
جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا