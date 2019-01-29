ملخص لمسات النني أمام كارديف سيتي

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 23:14

النني

نرشح لكم

أخر الأخبار

كلوب: هذه العقلية ستساعدنا حتى نهاية الموسم 3 دقيقة | أوروبا
رئيس الكاف يشكر كوت ديفوار وغينيا بعد منح تنظيم كأس الأمم 2021 للكاميرون 3 دقيقة | إفريقيا
مستشفى الأهلي - الآشعة تحسم مدة غياب علي لطفي بعد الإصابة في الكتف 7 دقيقة | الدوري المصري
فيرناندينيو: سنرفع رؤوسنا ونواصل القتال حتى النهاية 19 دقيقة | أوروبا
إيمري: سواريز سيساعد أرسنال في حل مشكلة الجناح.. أتمنى استعادة المصابين قبل مواجهة سيتي 36 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: إذا أردنا الاستمرار في المنافسة علينا قبول التحدي 42 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك