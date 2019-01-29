أفشة: طلبت سابقا الرحيل من بيراميدز.. الأهلي والزمالك فاوضاني

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 01:34

في الدوري أفشة بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس سموحة: إقالة طارق يحيى؟ اللاعبون قرروا الاستغناء عنه قبل أن يُستغنى عنهم 7 ساعة | الدوري المصري
المصري: توصلنا لاتفاق مع شيكابالا.. وننتظر موافقة رئيس الزمالك 7 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29-1-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك ومواجهات نارية 7 ساعة | الدوري المصري
ليفربول إيكو: فان دايك قد يغيب عن مواجهة ليستر سيتي 7 ساعة | أوروبا
حوار – إيهاب جلال.. عن "الخلاف" مع التوأم وتغيير مركز شيكابالا وتدريب الزمالك مجددا 7 ساعة | الدوري المصري
رفع الإيقاف عن كالوشا بواليا 8 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 3 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك