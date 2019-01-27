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أهداف فوز يوفنتوس على لاتسيو 2-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 27 يناير 2019 - 23:32
أهداف فوز تشيلسي على شيفيلد وينيزداي 0/3 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
هدف فوز تورينو على إنتر ميلان ( الدوري الإيطالي )
هدفا فوز برشلونة على جيرونا 0/2 (الدوري الإسباني)
أهداف إثارة أتلانتا أمام روما 3-3 (الدوري الإيطالي)
في إيطاليا
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