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أهداف فوز يونايتد على أرسنال (3-1) كأس الاتحاد الإنجليزي
الجمعة، 25 يناير 2019 - 23:57
إصابة فارس جمعة الخطيرة في مباراة الإمارات وأستراليا
هدف فوز الإمارات على أستراليا (كأس آسيا)
عودة بالذاكرة: كريستيانو رونالدو يدمر شباك جيرونا برباعية
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