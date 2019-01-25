تركي آل الشيخ يتحدث عن التعادل مع الزمالك ويكشف طلبه ضم ثنائي الأبيض

الجمعة، 25 يناير 2019 - 02:48

تركي آل الشيخ الزمالك بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر من اتحاد الكرة يوضح في الجول إمكانية رفع الإيقاف عن عبد الله جمعة 9 دقيقة | الدوري المصري
هازارد يرد على ساري: أنا قائد 10 دقيقة | أوروبا
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: زيزو وقع للزمالك.. وبطاقته الدولية تصل خلال ساعات 37 دقيقة | الدوري المصري
أن تلعب مثل شابي.. "أنا أساعدك أنا أعتني بك" 2 ساعة | تقرير في الجول
مران الأهلي – انتظام جيرالدو وهشام محمد.. وأزارو يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل 2 ساعة | الدوري المصري
ميدو: تخيلوا الدوري المصري مع 5 مستثمرين مثل بيراميدز ومدرجات ممتلئة 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي 4 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد

قد ينال إعجابك