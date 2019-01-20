أهداف فوز مانشستر سيتي على هدرسفيلد 3-0 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 20 يناير 2019 - 17:40

مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – كرة القدم سهلة مع ميسي.. برشلونة يهزم ليجانيس في مباراة معقدة 10 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - في 3 دقائق فقط.. نابولي يهزم لاتسيو ويبتعد أكثر عن إنتر 11 دقيقة | أوروبا
بتروجيت يعلن ضم حماد طلبة.. وانتظار رد الزمالك على ضم لاعبه 38 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من أزارو يجيب لـ في الجول: هل اتفق مع الأهلي على الرحيل 47 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - مصر تخسر أمام النرويج وصيف العالم في الدور الثاني 54 دقيقة | رياضات أخرى
أس: محاولات رونالدو مستمرة لإقناع مارسيلو بالانضمام لـ يوفنتوس 59 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك