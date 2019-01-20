من الذاكرة: عندما عاد يورجن كلنسمان لسبيرز مرة أخرى للتهديف

الأحد، 20 يناير 2019 - 13:14

div style="position:relative; padding-bottom:56.25%; overflow:hidden;">
كلينسمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

قبل مواجهة الأهلي.. المقاصة يعلن تجديد عقد مودي دقيقة | الدوري المصري
ماذا يحتاج استاد الاسكندرية ليكون جاهزا لأمم إفريقيا 2019؟ 4 دقيقة | مصر
مران الزمالك - إراحة جنش وأوباما.. وجلسة من جروس مع اللاعبين قبل لقاء بيراميدز 8 دقيقة | الدوري المصري
مدرب النجوم: أحذر جروس من تكامل الزمالك.. ولاسارتي مقنع لكن الأهلي ينقصه القوة فقط 39 دقيقة | مصر
مباشر في كأس آسيا - تايلاند (1) - (0) الصين.. جووووول أول أهداف اللقاء 40 دقيقة |
بالفيديو - أولى مفاجآت دور الـ16.. النشامى يودعون كأس آسيا أمام تنانين فيتنام 44 دقيقة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 3 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك