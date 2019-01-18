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أهداف لقاء الإسماعيلي (1) والإفريقي التونسي (2) في دوري الأبطال
الجمعة، 18 يناير 2019 - 20:49
تأخر انطلاق الشوط الثاني لمباراة الإسماعيلي والإفريقي
هدفا فوز الترجي التونسي أمام بلاتينيوم (دوري أبطال إفريقيا)
أهداف فوز برشلونة على ليفانتي 3-0 (كأس ملك إسبانيا)
في إفريقيا
الإسماعيلي
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