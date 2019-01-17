هدف فوز ليجانيس على ريال مدريد 1-0 (كأس ملك إسبانيا)

الخميس، 17 يناير 2019 - 00:22

ريال مدريد ليجانيس كأس ملك إسبانيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

سجل ساحق للزمالك في ملعبه أمام المغاربة 8 دقيقة | إفريقيا
فان دير فارت: جلوس إيسكو "أفضل لاعبي العالم" على الدكة يثير جنوني 36 دقيقة | أوروبا
لامبارد ينتقد بييلسا: لم أر جوارديولا أو كلوب يفعلان ذلك! 50 دقيقة | أوروبا
سولاري: افتقدنا لمهاجم مؤثر وقدمنا أداء ضعيفا ساعة | أوروبا
تقرير: موراتا يقترب من أتليتكو ساعة | أوروبا
القيعي: لم نستطع التعاقد مع رمضان والشحات في الصيف.. ولهذا توفرت لنا الأموال 8 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 3 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك