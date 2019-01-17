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هدف فوز ليجانيس على ريال مدريد 1-0 (كأس ملك إسبانيا)
الخميس، 17 يناير 2019 - 00:22
أهداف تعادل أتليتكو مدريد وجيرونا 3-3 (كأس ملك إسبانيا)
أهداف تعادل موناكو ونيس 1-1 (الدوري الفرنسي)
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