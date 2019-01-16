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هدفا فوز فيتنام على اليمن 2-0 (كأس آسيا 2019)
الأربعاء، 16 يناير 2019 - 20:01
أجمل ٥ أهداف للإسباني ديفيد سيلفا مع مانشيستر سيتي
من الذاكرة: ميلان ١-٦ يوفنتوس
لحظة تاريخية: هدف ميسي الأول لبرشلونة ٢٠٠٥
أهداف جماعية: كريستيان إيريكسن ينهي تعاون رائع بين لاعبي توتنهام بهدف
فيتنام
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كأس آسيا 2019
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