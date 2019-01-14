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ملخص أسبوع في الدوري المصري .. عبد الله السعيد على رأس فريق الأسبوع
الإثنين، 14 يناير 2019 - 14:55
كهربا صاحب أجمل هدف.. والتشكيل المثالي في ملخص الجولة الـ18 للدوري المصري
حصاد الجولة الـ16 من الدوري المصري.. تألق كبير للمقاصة وبيراميدز هذا الأسبوع
أرقام إيجابية للزمالك ودجلة والمقاولون في إحصائيات الجولة 15 من الدوري المصري
في الدوري
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