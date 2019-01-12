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ملخص فوز لاتسيو على نوفارا 4-1 (كأس إيطاليا)
السبت، 12 يناير 2019 - 21:40
ملخص فوز باريس سان جيرمان على أميان 3-0 (الدوري الفرنسي)
هدفا فوز السعودية على لبنان 2-0 (كأس آسيا)
ملخص تعادل فالنسيا وبلد الوليد 1-1 (الدوري الإسباني)
هدف حاسم في ملخص تألق صلاح أمام برايتون
كأس إيطاليا
لاتسيو
نوفارا
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