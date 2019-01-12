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صلاح يسجل هدف انتصار ليفربول على برايتون
السبت، 12 يناير 2019 - 18:12
أهداف فوز العراق على اليمن 0/3 (كأس آسيا)
أهداف فوز سيمبا على شبيبة الساورة 0/3 (دوري أبطال إفريقيا)
هدفا فوز مازيمبي على الإسماعيلي 0/2 (دوري أبطال إفريقيا)
محمد صلاح
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