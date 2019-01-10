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ملخص فوز إشبيلية على بلباو 3-1 (كأس ملك إسبانيا)
الخميس، 10 يناير 2019 - 23:08
فرصة خطيرة للإمارات تصيب القائم أمام الهند
هدفا فوز الإمارات على الهند 2-0 (كأس آسيا 2019)
هدف فوز الوحدة القاتل على الفتح من صناعة كاسونجو.. واحتفال ميدو 0/1 (الدوري السعودي)
الهند تضرب عارضة الإمارات وتهدر التعادل
إشبيلية
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