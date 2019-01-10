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هدف فوز الوحدة القاتل على الفتح من صناعة كاسونجو.. واحتفال ميدو 0/1 (الدوري السعودي)
الخميس، 10 يناير 2019 - 19:48
الهند تضرب عارضة الإمارات وتهدر التعادل
الهند تهدد مرمى الإمارات وتألق جديد من خالد عيسى
خالد عيسى يتألق ويحافظ على شباك الإمارات أمام الهند
الدوري السعودي
الوحدة
الفتح
ميدو
كاسونجو
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