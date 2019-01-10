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الهند تهدد مرمى الإمارات وتألق جديد من خالد عيسى
الخميس، 10 يناير 2019 - 18:30
خالد عيسى يتألق ويحافظ على شباك الإمارات أمام الهند
أفضل خمس تصديات لكيلور نافاس مع ريال مدريد
ضربات حرة: ديفيد سيلفا يسجل في شباك هدرسفيلد
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