أول تصريحات محمد صلاح بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 22:56

محمد صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

الشحات: عملت في "بنزينة" وافتخر بذلك.. هدفي كان مساعدة والدتي 9 ساعة | الدوري المصري
حسين الشحات: وقعت لـ الزمالك من قبل.. وتزوجت بأموال الاتحاد السكندري 9 ساعة | الدوري المصري
عامر حسين: 45 يوما راحة سلبية بعد نهاية الموسم.. وقرعة الكونفدرالية تحدد موعد ومكان السوبر 10 ساعة | الدوري المصري
هاني أبو ريدة: صلاح يستحق الجائزة عن جدارة.. ونحدد مواجهات ودية للمنتخب بعد القرعة 10 ساعة | مصر
ماني: وجود صلاح معي في ليفربول أمر رائع.. وسأفعل كل شيء للفوز بأفضل لاعب 10 ساعة | المحترفون
أحمد حسن: خسرنا نقطتين في مباراة سهلة ضد المصري 10 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن

قد ينال إعجابك