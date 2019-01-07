أهداف فوز ولفرهامبتون على ليفربول 2-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

الإثنين، 07 يناير 2019 - 23:42

ولفرهامبتون ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الزمالك: عبد الله السعيد في القلعة البيضاء الموسم المقبل 7 دقيقة | الدوري المصري
ياسر إبراهيم: لم أوقع لـ الزمالك وأغروني قبل التوقيع لـ الأهلي.. وحقيقة تصريحاتي السابقة 28 دقيقة | الدوري المصري
الدرندلي: خزينة الأهلي تحمّلت كل صفقاته.. ومستمرون في بناء فريق جديد 55 دقيقة | الدوري المصري
أحمد حسن مكي لـ في الجول: أتممت اتفاقي مع الجونة.. طموحي كبير ساعة | الدوري المصري
محمد عادل حكما لمواجهة سموحة والأهلي.. تعرف على سجله مع الفريقين ساعة | الدوري المصري
أحمد حسن يتحدث عن "بيع بيراميدز".. مصير أفشة وهل هناك صفقة جديدة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 2 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 3 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 4 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن

قد ينال إعجابك