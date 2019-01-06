بطاقة حمراء لـ محمد صالح لاعب فلسطين في مواجهة سوريا

الأحد، 06 يناير 2019 - 19:35

فلسطين سوريا كأس آسيا كأس آسيا 2019

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