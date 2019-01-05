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هدفا فوز مانشستر يونايتد على ريدينج 0/2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
السبت، 05 يناير 2019 - 16:50
أمير مرتضى يعلن صفقة الزمالك الأولى
أهداف فوز توتنام على ترانمير روفرز 7-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
أحمد حسن يتحدث عن تأثير عبد الله السعيد مع بيراميدز
مانشستر يونايتد
ريدينج
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